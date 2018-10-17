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Pastırma sıcakları geliyor

Hava sıcaklıklarının hızla düştüğü şu günlerin ardından 15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcaklıklarının ülkemizi etkisi altına alacağı değerlendirmesi yapıldı.

İHA | 17.10.2018 - 08:52..
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Pastırma sıcakları geliyor

15 gün etkili olması beklenen pastırma sıcakları, kasım ayının ilk günlerinde başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcakları ile ilgili yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

PASTIRMA HAVASI YAKLAŞTI

"Gece sıcaklıkları ile gündüz sıcaklıkları arasında fark açılıyor. Gece sıcaklıkları geriledi. Özellikle iç ve doğu Anadolu’da daha belirgin. Bundan pastırma havasının yaklaştığını anlıyoruz.

Genelde pastırma havası Kasım ayı başında başlar 15 ine kadar devam eder. Bu havada asılan etler gece soğuktan büzülür gündüz sıcaktan gevşer. Bu sıcaklık farkının yaklaşık 20 derece civarında olması gerekir. Bu şekilde et pastırmaya dönüşür."

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