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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

İzmir'de, hareket halindeki şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunan patenli 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

DHA | 09.01.2018 - 04:38..
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Kimliği belirsiz patenli 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocukları fark etmeyen otobüs şoförü hareket etti.

30 KM HIZLA GİDEN OTOBÜSÜN ARKASINDA

Yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen otobüsün arkasına takılan patenci çocuklar otobüsle birlikte bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çevredeki bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

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