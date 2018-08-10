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Patenli gencin şovu tehlike saçtı

İstanbul Bahçelievler'de patenli bir genç seyir halindeki araçların arkasına tutunarak canını tehlikeye attı.

İHA | 10.08.2018 - 09:44..
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Bahçelievler'de, patenli gencin tehlikeli şovu çevredeki insanlara korku saçtı. İlerlemekte olan araçların arkasına tutunarak riskli hareketler yapan gencin tehlikeli anları kameralara yansıdı.

Patenli gencin şovu tehlike saçtı

HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Mitatpaşa Caddesi'nde patenli gencin yaptığı tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Çift yönlü akan trafikte araçların arasında patenle şov yapan genç, bu kadarına da pes dedirtti. Zaman zaman seyir halindeki araçlara tutunarak ilerleyen gencin canını tehlikeye attığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

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