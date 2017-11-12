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Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

İstanbul, Avcılar'da İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 1'i kız 2 genç hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.

12.11.2017 - 10:10
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15-16 yaşlarında patenli iki genç, Bakırköy'den Bahçeşehir'e giden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Diğer sürücülerin sözlü ve korna ile yaptğı uyarılara aldırmayan gençler, Avcılar Askerlik Şubesi önündeki kasislerde de otobüsü bırakmadı. Gençlerden biri bir ara tek ayak üzerinde paten ile kaydı.

Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

E-5 karayolunda ilerlerken gençlerin tehlikeli yolculuktan vazgeçmediğini gören bir sürücü, otomobiliyle önüne geçtiği otobüsü durdurdu. Otobüsün durması üzerine gençler patenleri ile kayarak kısa sürede uzaklaştı.

Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

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