Patenli gençlerin otobüs arkasındaki tehlikeli yolcuğu

15-16 yaşlarında patenli iki genç, Bakırköy'den Bahçeşehir'e giden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Diğer sürücülerin sözlü ve korna ile yaptğı uyarılara aldırmayan gençler, Avcılar Askerlik Şubesi önündeki kasislerde de otobüsü bırakmadı. Gençlerden biri bir ara tek ayak üzerinde paten ile kaydı.

E-5 karayolunda ilerlerken gençlerin tehlikeli yolculuktan vazgeçmediğini gören bir sürücü, otomobiliyle önüne geçtiği otobüsü durdurdu. Otobüsün durması üzerine gençler patenleri ile kayarak kısa sürede uzaklaştı.













