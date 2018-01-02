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Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cezayla bitti

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki hafif ticari araca tutunarak seyahat ederken trafik polisine yakalanan gençlere, 108’er lira para cezası kesildi.

İHA | 02.01.2018 - 13:45..
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydar Aliyev Bulvarı’nda hafif ticari araca tutunarak giden 3 gencin tehlikeli oyunu, polisin dikkatinden kaçmadı.

POLİS DURDURDU

Gençlerin trafiğe açık alanda araca tutunduğunu fark eden polis ekipleri, kısa sürede patenli gençleri durdurarak yaşanabilecek kazanın önüne geçti.

Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cezayla bitti

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafiği tehlikeye atan patenli gençlerin her birine 108 lira para cezası kesilirken, polis ekipleri gençlere trafikte uyulması gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

Patenli gençlerin tehlikeli oyunu cezayla bitti VİDEO

Patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunu cezayla bitti

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