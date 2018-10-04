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Patates tarlada 1, pazarda 4 lira

Kütahya’nın yıllık 500 ton patates üretiminin yapıldığı Çavdarhisar Ovası’nda çiftçiler fiyatlardan şikayetçi.

İHA | 04.10.2018 - 11:41..
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Bölgede sadece patates üreterek geçim sağlamaya çalışan çiftçiler, patates fiyatlarının tarlada çok ucuz olmasından dolayı gelirlerinin çok düşük olduğunu, ancak gübre fiyatları ve patates ilaçlarının pahalılığı yüzünden üretimde büyük zorluklar yaşadıklarını belirttiler.

Patates tarlada 1, pazarda 4 lira

12 dönüm arazilerinden 17 ton patates hasat ettiklerini belirten Hamide Aydın, ’’Kilosuna 1 liradan satıyoruz, manavda 5 liraya satılıyor. Gübre giderleri çok yüksek. Buna rağmen şükür idare ediyoruz. 15 nüfusu buradan elde ettiğimiz gelirle idare ediyoruz. Geçimimiz bu yüzden. Patates ve arpa buğdayda bu sene, aşırı yağıştan dolayı çok düşük verim aldık’’ dedi.

Patates tarlada 1, pazarda 4 lira

"ÜRETİCİ OLARAK MAĞDUR OLUYORUZ"

Yaklaşık 50 yıldır patates üreticiliği yaptığını belirten Şerif Ahmet Aydın, ’’50 yıldır bu işle uğraşıyorum. Patatesi hasat edip çocuklarımı buradan kazandığım parayla okutuyorum. Tarlada 1 lira olan patates, pazar tezgahında 4 lira. Üretici olarak mağdur oluyoruz. Aradaki 3 lirayı hiç alın teri dökmeden kimler alıyor. Bu konuyu hükümetimizin araştırmasını istiyorum’’ dedi.

Patates tarlada 1, pazarda 4 lira

Patates tarlada 1, pazarda 4 lira

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