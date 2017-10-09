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Patlama anını kaydetti

Suriye'de, bir çatışma bölgesinde cep telefonu ile selfie çeken bir kişi havadan düşen bombanın patlama anlarını saniye saniye kaydetti.

09.10.2017 - 11:41
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Suriye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çatışma görüntülerine bir yenisi eklendi. Hangi bölgede çekildiği bilinmeyen görüntüde bir adamın selfie çekerken kendi patlama anını kaydetti.

KENDİ PATLAMA ANINI KAYDETTİ

30 saniyelik görüntüde, terörist mi yoksa muhalif mi olduğu bilinmeyen bir milisin özçekim yaparak çatışma alanını kaydettiği görülüyor. Yaklaşık 30 saniye süren videoda çatışma sesleri yükselirken, son bölümde adamın çok yakınına havadan bombanın düştüğü görülüyor.

Selfie çekerken kendi patlama anını kaydetti VİDEO

Patlama anını kaydetti

Patlamanın hemen ardından bölgeden büyük bir alev topu yükselirken, video kaydeden adamın akibeti bilinmiyor.

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