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Patlayan borudan fışkıran su 35 metre yüksekliğe ulaştı

Amasya'da iş makinesinin patlattığı içme suyu borusundan tazyikle çıkan su, yaklaşık 35 metre yukarı fırladı.

22.11.2017 - 16:47
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İhsaniye Mahallesi’nde alt yapı çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, içme suyu borusunu patlattı.

35 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Borudaki basıncın etkisiyle tazyikli su 35 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile su borusundan fışkıran suyu çekti.

Patlayan su borusu nedeniyle araç trafiğinde yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi ekipleri boru hattındaki su akışını keserek sorunu giderdi.

Patlayan borudan fışkıran su 35 metre yüksekliğe ulaştı VİDEO


Patlayan borudan fışkıran su 35 metre yüksekliğe ulaştı

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