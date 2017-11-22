Patlayan borudan fışkıran su 35 metre yüksekliğe ulaştı

Örümcek kamera olarak dilimize geçen Spider Cam, bağımsız lens ile 360 derece çekim yapabilen kameralara denir.

İnatçı ev sahiplerinin neden olduğu komik durumlar

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Balık adam Eroğlu: Dünya şampiyonu olmak istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Balık adam' diye hitap ettiği paralimpik yüzücüsü Eroğlu, "Omuzlarımda büyük bir yük var" dedi.