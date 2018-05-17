Patlayan elektronik sigara can aldı

ABD'de 38 yaşındaki Tallmadge D'Elia elektronik sigaranın patlaması sonrası kafasına saplanan parçalar yüzünden hayatını kaybetti.

VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İ YANDI

Yapılan otopsi sonrası vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirtiliyor. D'Elia'nın bedeni Florida'nın St Peterburg bölgesindeki evinin yanan yatak odasında itfaiyeciler tarafından bulundu.

İKİ PARÇA BULUNDU

Otopside D'Elia'nın kafatasında elektronik sigaraya ait iki parça bulundu.

Amerikan İtfaiyesinin verilerine göre 2009-2016 arasında elektronik sigara kaynaklı 195 farklı patlama ve yangın oldu ve bu olaylarda 38'i ağır, 133 kişi yaralandı.