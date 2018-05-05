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Patlayıcı eve zarar vermesin diye taşınarak imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK birlikleri, Afrin'in Mahmudiye köyünde tespit edilen 2 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

DHA | 05.05.2018 - 09:17..
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Patlayıcı eve zarar vermesin diye taşınarak imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından, TSK birlikleri tuzaklanmış patlayıcıların imhasına başladı.

Son olarak Mahmudiye köyünde bir evin kenarında basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcı eve zarar vermesin diye taşınarak imha edildi

EVE ZARAR VERMESİN DİYE PATLAYICI TAŞINDI

İnfilak etmesi durumunda eve zarar verebilecek olan patlayıcı bunun üzerine askerler tarafından emniyetli olan boş alana taşındı ve burada kontrollü şekilde imha edildi.Patlayıcı eve zarar vermesin diye taşınarak imha edildi

Afrin'de el yapımı patlayıcı taşınarak imha edildi

TSK birlikleri kontrolün sağlandığı Afrin ve kırsalında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmasına devam ediyor.

Patlayıcı eve zarar vermesin diye taşınarak imha edildi




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