Patlayıcı eve zarar vermesin diye taşınarak imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından, TSK birlikleri tuzaklanmış patlayıcıların imhasına başladı.

Son olarak Mahmudiye köyünde bir evin kenarında basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı bulundu.

EVE ZARAR VERMESİN DİYE PATLAYICI TAŞINDI

İnfilak etmesi durumunda eve zarar verebilecek olan patlayıcı bunun üzerine askerler tarafından emniyetli olan boş alana taşındı ve burada kontrollü şekilde imha edildi.

Afrin'de el yapımı patlayıcı taşınarak imha edildi

TSK birlikleri kontrolün sağlandığı Afrin ve kırsalında tuzaklanmış patlayıcı arama ve imha çalışmasına devam ediyor.







