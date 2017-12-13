Patlayıcı yüklü minibüste PKK şüphesi

Akşam saatlerinde Şirinevler Çavuş Caddesi üzerinde park halindeki şüpheli bir minibüs, emniyet güçlerini alarma geçirdi. Minibüsün bulunduğu bölgenin çevresindeki bazı sokaklar güvenlik gerekçesiyle yaya ve araç trafiğine kapatılırken, şüpheli araç İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele polisi ile bomba imha uzmanlarınca incelendi. Güvenlik güçlerince yapılan detaylı incelemede araçta yüklü miktarda patlayıcı bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Patlayıcı dolu aracın terör örgütü PKK’yı işaret ettiği ileri sürülürken, minibüste ele geçirilen ve etkisiz duruma getirilen patlayıcının ardından, olay ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Öte yandan patlayıcı dolu aracın ilçe merkezine bırakılmasıyla ilgili olarak kuşkuluların belirlenebilmesi için çevredeki tüm kapalı devre güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Minibüs daha detaylı incelenmek üzere olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürülürken, polis, bölgede kuşkulu başka araç olup olmadığını belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.