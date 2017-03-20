Patronuna kızan işçi, iş yerini ateşe verdi

Amasya’nın Suluova ilçesinde 5 ay önce ahşap tasarım ve mobilya sistemleri üzerine imalat yapan Mehmet Kılıç’a ait iş yerinde çalışan A.T. çeşitli bahanelerle işe gelmediği için patronu tarafından işten çıkarıldı.

İŞ YERİ TAMAMEN YANDI

İşten çıkarılmasına kızan işçi A.T. çalıştığı iş yerini gece geç saatlerde kundaklayarak ateşe verdi. Suluova İlçesi'nde hizmet veren iş yeri alevler içinde kaldı. Yangında işyeri tamamen yandı.

"TÜM EMEKLERİMİZ KÜL OLDU"

İş yeri sahibi Mehmet Kılıç’ın yangın sonrasında zararının 300 bin TL olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Mehmet Kılıç, "İş yerimi kundaklamadan bir gün önce yanıma geldi. Benden sigara parası istedi. Bende verdim. Kendisinin benden hiç alacağı yoktu. 7 personel çalıştırıyorum. Tüm emeklerimiz kül oldu." dedi.

Suluova Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri tamamen yanan Mehmet Kılıç’a Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

A.T. hakkında işyeri sahibi Mehmet Kılıç şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan A.T., sorgusunun ardından sevk edildi. Nöbetçi mahkeme A.T.’yi tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.









