Overkill Software‘nin geliştirdiği Payday 2, 2013 yılında PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve Linux gibi oldukça geniş bir yelpazede satışa sunulmuştu. Payday: The Heist’in devamı niteliğindeki FPS oyunu Payday 2, 12 Nisan’a kadar ücretsiz oldu.

ÜCRETSİZ OLDU

Geliştirici Overkill Software, Payday 2’yi The Search For Kento etkinliğiyle beraber ücretsiz hale getirdi. Etkinlik de Japon gangster Jiro’nun oğlunu arayışına odaklanıyor. Jiro karakteri, Payday 2’ye 2015‘te Yakuza karakter paketiyle eklenmişti.

