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Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu için Çengelköy'de cenaze töreni düzenlendi.

19.05.2017 - 17:10
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Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Kenan İmirzalıoğlu, Musa Uzunlar, Can Gürzap ve Erkan Can'ın da aralarında bulunduğu dizi ve sinema oyuncuları  katıldı. Cuma namazının ardından Payidar Tüfekçioğlu için cenaze namazı kılındı.

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU'NA VEDA

Daha sonra Tüfekçioğlu'nun tabutu cenaze aracına taşındı. Tüfekçioğlu, Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Bakan Avcı yaptığı açıklamada, "Aileye, sevenlerine ve sanat camiasına başsaglığı diliyorum" dedi.

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kenan İmirzalıoğlu  ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Payidar abi hepimizin sevdiği kişiydi. Ben bu sektöre başladığımda 4 yıl Miroğlu'nu  seslendirdi. O nedenle bende hakkı büyüktür" dedi.

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

 

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

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