Payitaht 'Abdülhamid'in 4.bölüm bugün yayınlandı

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Payitaht 'Abdülhamid' son bölümüyle izleyenleri şaşırttı. Dizinin son bölümünde Saraya giren ve seyircilerin son ana kadar hafızasını kaybettiğini zannettiği genç kızın ise bir casus olduğu anlaşıldı. Sultan Abdülhamid'i zehirledi.

Yeni bölümü iple çeken izleyici Payitaht 'Abdülhamid' 4.bölüm fragmanını merakla bekliyordu.

4'ÜNCÜ BÖLÜM BUGÜN EKRANLARDA

Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı Payitaht Abdülhamid 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Payitaht Abdülhamid 4.bölüm fragmanı Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan gerek oyuncu kadrosu gerekse tarihi dekor ve mekanlarıyla adından söz ettiren Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümü bugün TRT 1 ekranlarında yerini aldı.

Payitaht Abdülhamid 4. Bölüm Fragman İZLE

PAYİTAHT 'ABDÜLHAMİD' SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK

Sultan Abdülhamid'in (Bülent İnal) zehirlendiği haberi Sarayda hüzün ve endişe yaratır. Sarayda yapılan aramada zehir bulunur.

Abdülhamid'in merhameti, eceli kapısına getirmiştir. Sara (Elena Vineova), Mahmut Paşa’dan (Hakan Boyav) onu zorlayacak bir istekte bulunur. Ve bunu itirazsız kabul etmeye mecburdur.

Payitaht Abdülhamid 4. Bölüm 2. Fragman İZLE

SENİHA'NIN KİRLİ GEÇMİŞİ

Seniha (Selen Öztürk), Mahmut Paşa’dan bir teklif alır. Bu teklif Seniha'nın kirli geçmişiyle yüzleşmesine sebep olur. Abdülkadir (Can Sipahi), dayısı Mehmet Paşa’nın (Mehmet Bozdoğan) üzerine yıktığı suçu temizleyemeyecek kadar başı derttedir.

Abdülhamid'in zehirlenmesi haberiyle düşmanlara gün mü doğacaktır? Bu durum karşısında kim hangi safta yerini alacaktır?

Bütün bu soruların cevabı ve devamı Cuma akşamı Payitaht Abdülhamid ile TRT 1 ekranlarında…