Payitaht Abdülhamid dizisinde ABD elçisine tarihi yanıt

Önceki gece yayınlanan 26. bölümde, Marko tarafından zehirlenen 2. Abdülhamid, ölüm döşeğindeyken Bidar Sultan, Parvus Efendi'yi ve Amerikalıları kızdıracak bir karar aldı.

ABD'NİN OSMANLI'YI SIKIŞTIRMA PLANI

ABD; Osmanlı karasuların ihlal eden gemisi batırılınca, Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizler ve Yunanlıları da yanlarına alarak savaş hazırlıklarına başlarken, diğer taraftan hain planlarına dahil olan Mahmut Paşa, Parvus’un da emriyle Şehzade Abdülkadir’i tahta çıkarmak için hazırlığa başladı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde ABD elçisine ibretlik yanıt

ABD ELÇİSİ: "BU BİR SAVAŞ İLANIDIR!"

Abdülhamid'in ölmek üzere olmasını fırsat bilen Amerikan elçisi, Parvus Efendi'nin tazminat ve büyükelçilik planını devreye sokmak amacıyla Payitaht'a gitti.

Kendisini karşılayan Tahsin Paşa'ya; "Paşa Hazretleri, sizden bir cevap bekliyorum. Tazminat mı ödeyeceksiniz, yoksa ortaelçiliği büyükelçiliğe mi çevireceksiniz? Hükümetimiz benden bir yanıt bekler" dedi.

Paşa ise Bidar Sultan'ın emriyle "Her iki talebinizi de reddediyoruz" yanıtını verdi.

Bu sözlere şaşıran elçi, "Bu bir savaş ilanıdır Paşa. Eğer Amerika'nın uzak olduğunu, savaşamayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz." diyerek çıkıştı.

TAHSİN PAŞA'DAN ELÇİYE TOKAT GİBİ YANIT

Tahsin Paşa ise sakin bir edayla, "Hayır, sizin osmanlı içinde Rum ve Ermenilerin bir kısmını himaye etiğinizi, İngilizler ve Yunanlıları yanınıza alarak Osmanlı ile savaşma niyetinizi biliyoruz. Bizi savaşla korkutamazsınız. Türkler yüzyıllardır savaşıyor." karşılık verdi.



"Bu son savaşınız olacak." sözleriyle cüretini artıran Amerikan elçisinin yüzüne Tahsin Paşa, tek tek şu kelimeleri tokat gibi vurdu:

"Bize son savaşınız olacak diyenlerin, son savaşları yine bizimle olmuştur. Kararımız kesindir!"

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