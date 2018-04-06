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Payitaht Abdülhamid dizisinde Zühtü Paşa sahnesi

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle nefesleri kesti.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 23:11..
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, 45. bölümüyle izleyiciyle buluştu.

45. bölümde İngilizler, yabancı okul açarak, İstanbul'daki öğrencilerin beynini yıkamak istemektedir. Fakat İngilizlerin bu oyununa Maarif Nazırı Zühtü Paşa engel olmaktadır.

Payitaht Abdülhamid dizisinde Zühtü Paşa sahnesi VİDEO

"MEKTEP KİSVESİ ALTINDA MİSYONERLİK YAPMAK İSTİYORSUNUZ"

Latif Koru'nun canlandırdığı Maarif Nazırı Zühtü Paşa'nın huzuruna çıkan İngilizler, Paşa'dan mektep açmak için izin istemektedir. Fakat Paşa asıl hedefin mektep olmadığını bilir. İngilizlere, "Mektep kisvesi altında misyonerlik faaliyetleri yapmak istiyorsunuz. Biz eğitimlerimizi Darülfünun'da vermekteyiz ve kendi mekteplerimizi kurmaya devam edeceğiz. Bu hususta size yardımcı olmayacağız" diyerek, geri gönderir.

Payitaht Abdülhamid dizisinde Zühtü Paşa sahnesi

Payitaht Abdülhamid dizisinde Zühtü Paşa sahnesi

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