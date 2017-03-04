Payitaht Abdülhamid dizisindeki suikast sahnesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ ünvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı, TRT 1 ekranlarının yeni dizisi “Payitaht Abdülhamid” kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Dizinin dün yayınlanan 2. bölümünde Sultan Abdulhamid'e suikast girişimi konu alındı.

PADİŞAH ŞİFRELİ DANSI ÇÖZDÜ

Sultan Abdülhamid Han kendisine suikast girişiminde bulunan Hristiyan keşişi serbest bırakıp, fotoğrafçının önündeki şifreli haberleşme dansını çözmesi diziye damga vurdu.

İşte o sahneler;

Sultan Abdülhamid'e Suikast sahnesi

Sultan Abdülhamid içerideki hainin peşinde

Sultan Abdülhamid hainin şifresini çözüyor