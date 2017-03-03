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Payitaht Abdülhamid'in 2.bölümü nefes kesecek

İlk bölümüyle büyük heyecan uyandıran TRT 1 ekranlarının yeni dönem dizisi Payitaht Abdülhamid 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

03.03.2017 - 16:48
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Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan gerek oyuncu kadrosu gerekse tarihi dekor ve mekanlarıyla adından söz ettiren Payitaht Abdülhamid dizisinin 2. bölüm fragmanı izleyenlerle buluştu.

Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı Payitaht Abdülhamid 2. bölümü 3 Mart Cuma günü itibariyle TRT 1 ekranlarında yerini alacak.

Payitaht Abdülhamid'in 2.bölümü nefes kesecek

ABDÜLHAMİD'DEN İNGİLİZ'E "TOKAT" GİBİ YANIT

TRT 1'de ilk bölümü ile geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Payitaht-Abdülhamid dizisinde, Sultan Abdülhamid'in İngiliz elçiye attığı tokat geceye damga vurdu. Sultan Abdülhamid, önüne Küdüs'ten geçmesi gereken demir yolu hattı haritası yerine, başka bir harita konunca, projenin sahibi İngiliz işadamına kızarak haritayı yırttı ve üzerine fırlattı. "Bunun bedeli sizin için çok ağır olacak" diyen İngiliz'e Sultan Abdülhamid, "Senin çenenin bağı düşmüş" diyerek tokat attı.

Payitaht Abdülhamid 2. Bölüm Fragman

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Global Monarşi hesaplar peşinde… İngilizler, Sultan Abdülhamid’in (Bülent İnal) hilafet makamının kudretiyle Hindistan’da büyük darbe almışlardır. “Düşman” bu hamleye karşılık Sultan Abdülhamid’e büyük bir tertip peşine düşmüştür. Global Monarşi, Theodor Herzl’a (Saygın Soysal) gazetesine atması ortalığı karıştıracak bir manşet gönderir.

Payitaht Abdülhamid'in 2.bölümü nefes kesecek

İNCE HESAP

Mahmut Paşa (Hakan Boyav) Payitaht'ta başka planlar peşindedir… Bunun için Hiram’ı (Berkan Şal) marifetiyle organize eder. Sultan kendisi için tertiplenen planın tam ortasında kalacak mıdır? Yoksa bu olaylar onun içlerindeki hain plan yapanları bulması için önüne gelen bir fırsatın habercisi midir? Sultan Abdülhamid, yanında ve karşısında olanları görmek için hangi düşüncelerle hareket edecektir? Sultan Abdülhamid’in ince planı nedir? Mahmut Paşa, adını planladığı gizli işten uzaklaştırmak için çok kurnazca bir hamle yapar. Abdülhamid, Hiram’ı sorgulamaya alacaktır… Ve bu tertibin başındaki kişi olarak kimi tutuklama emrini verecektir?

BİDAR KADIN ENDİŞELİ

Payitaht’ta yaşanan bu gerilim dolu zamanlar, Bidar Kadın’da (Özlem Conker) büyük bir endişe uyandırır. İşin arkasını araştırmaya karar verir. Fakat hiç ummadığı bir tepki ile karşılaşacaktır. Bidar Kadın, kimin engeline takılacaktır? Celal (Umut Kurt), Hiram’ın peşindedir… Hiram kimseyle temas kurmaz. Celal, Hiram’ın her hareketini Sultan'a bildirir. Celal’in gözden kaçırdığı bir şey vardır… Abdülhamid bu detayı atlamaz…

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