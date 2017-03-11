Payitaht 'Abdülhamid'in 3.bölümü yayınlandı

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Payitaht 'Abdülhamid'in geçtiğimiz günlerde yeni bölümü yayınlandı.
SON BÖLÜMÜ İLGİ TOPLADI
Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan, gerek oyuncu kadrosu, gerekse tarihi dekor ve mekanlarıyla adından söz ettiren Payitaht Abdülhamid dizisinin 3'üncü bölümü ilgi topladı.
Abdülhamid Han'dan Alman sefire cevap VİDEO
SERT BİR DİLLE UYARDI
Abdülhamid Han, karşısına gelen Alman sefire dostluğu zedeleyecek tavırlardan uzak durması gerektiğini belirterek, sefireyi sert bir dille uyardı.
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