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Payitaht 'Abdülhamid'in 3.bölümü yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizilerinden Payitaht 'Abdülhamid', son bölümüyle büyük ilgi topladı.

11.03.2017 - 10:52
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Payitaht 'Abdülhamid'in geçtiğimiz günlerde yeni bölümü yayınlandı.

Payitaht 'Abdülhamid'in 3.bölümü yayınlandı

SON BÖLÜMÜ İLGİ TOPLADI

Sultan Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan, gerek oyuncu kadrosu, gerekse tarihi dekor ve mekanlarıyla adından söz ettiren Payitaht Abdülhamid dizisinin 3'üncü bölümü ilgi topladı.

Abdülhamid Han'dan Alman sefire cevap VİDEO

SERT BİR DİLLE UYARDI

Abdülhamid Han, karşısına gelen Alman sefire dostluğu zedeleyecek tavırlardan uzak durması gerektiğini belirterek, sefireyi sert bir dille uyardı.

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