Payitaht 'Abdülhamid'in 3.bölümü yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Rusya ile anlaşma nakliyecilerin yüzünü güldürdü

Nuhoğlu "Türk ve Rus nakliyeciler, yaşanan krizin aşılması için yoğun çaba sarfetti. Dünkü anlaşma, iki tarafta da sevinçle karşılandı" dedi