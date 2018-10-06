Payitaht'ın 3'üncü sezonunun ilk bölümü yayınlandı

TRT'nin dev prodüksiyonu Payitaht Abdülhamid'in 3. sezonu dün akşam yayınlanan 55. bölümle birlikte başlamış oldu.

Ulu Hakan Sultan Abdülhamid'in son 13 yılındaki siyasi gerilimleri anlatan dizinin 3. sezonunun ilk bölümünü düzenlenen organizasyonla dizi çalışanları hep birlikte izledi.

BU SEZONUN KONUSU: DÜNYAYI YÖNETEN PARA

Abdülhamid’i karakterine hayat veren Bülent İnal, "Çok güzel bir senaryomuz var. Çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. Umarım seyircimiz de beğenir. Bu sene dizinin ana konusu para olacak dünyayı yöneten para üzerine bir yıl izleyeceğiz.” dedi.

Diziye 3. sezonda yeni karakterler de katıldı.

Dizinin dün akşamki bölümünde Abdülhamid Han ile Rothschild'in atışmasının bulunduğu sahne ilgi çekti.

Sahnede Abdülhamid Han, kendisine tahtan çekilmesi ve ailesi için Konya Ovası'nda toprak vermek gibi bir teklifde bulunan Rothschild'e, "Siz Mahmut Efendi'ye dua ediniz. Eğer o teklifi yapmış olsaydınız, isminiz unutulana kadar size Konya Ovası'nda çobanlık yaptırırdım." diyor.

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