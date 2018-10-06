taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Payitaht'ın 3'üncü sezonunun ilk bölümü yayınlandı

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Payitaht, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 13:38..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Payitaht'ın 3'üncü sezonunun ilk bölümü yayınlandı

TRT'nin dev prodüksiyonu Payitaht Abdülhamid'in 3. sezonu dün akşam yayınlanan 55. bölümle birlikte başlamış oldu.

Ulu Hakan Sultan Abdülhamid'in son 13 yılındaki siyasi gerilimleri anlatan dizinin 3. sezonunun ilk bölümünü düzenlenen organizasyonla dizi çalışanları hep birlikte izledi.

Payitaht'ın 3'üncü sezonunun ilk bölümü yayınlandı

BU SEZONUN KONUSU: DÜNYAYI YÖNETEN PARA

Abdülhamid’i karakterine hayat veren Bülent İnal, "Çok güzel bir senaryomuz var. Çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyoruz. Umarım seyircimiz de beğenir. Bu sene dizinin ana konusu para olacak dünyayı yöneten para üzerine bir yıl izleyeceğiz.” dedi.

Diziye 3. sezonda yeni karakterler de katıldı.

Payitaht'ın 3'üncü sezonunun ilk bölümü yayınlandı

Dizinin dün akşamki bölümünde Abdülhamid Han ile Rothschild'in atışmasının bulunduğu sahne ilgi çekti.

Sahnede Abdülhamid Han, kendisine tahtan çekilmesi ve ailesi için Konya Ovası'nda toprak vermek gibi bir teklifde bulunan Rothschild'e, "Siz Mahmut Efendi'ye dua ediniz. Eğer o teklifi yapmış olsaydınız, isminiz unutulana kadar size Konya Ovası'nda çobanlık yaptırırdım." diyor.

Abdülhamid Han-Rothschild atışması - Payitaht VİDEO

Padişahtan Osmanlı Devleti Hikayesi VİDEO

Edmond Rothschild'in Vambery'le konuşması VİDEO

Zulüm cezasız kalmayacak büyük katilin hesabı görülecek VİDEO

Halil Halid'in Yargılanması VİDEO

Payitaht 'Abdülhamid 56. bölüm fragman VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

522
Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

128
Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

Başkan Erdoğan, McKinsey tartışmalarını noktaladı

269
Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

42
İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

189
İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

21
Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM