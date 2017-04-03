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Pazar arabasını yürüteç yaptı

Kırıkkale'de bir hayvansever, arka ayakları tutmadığı için yürüyemeyen sokak köpeğini "yürüteç" işlevi gören pazar arabasıyla yürütüyor.

03.04.2017 - 09:07
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Kırıkkale'de yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Köksal, araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan sokak köpeğine pazar arabasıyla çözüm buldu. Tekerlekli pazar arabasıyla köpeğin yürümesini sağlayan Köksal, hayvanın daha iyi koşullarda tedavi edilmesi ve iyileşmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

"ÇOK SAYIDA KÖPEK VAR"

Köy yolu boyunca çok sayıda sahipsiz köpek olduğunu ve onlara her gün yiyecek verdiğini dile getiren Köksal, "Her gün mahalle mahalle gezerek, insanların bıraktıkları ekmekleri topluyorum ve bütün hayvanlara veriyorum. Bir de kasap olan bir arkadaşım her gün ücretsiz kemikli tavuk eti veriyor, onları da köpeklere getiriyorum. Bunlar yetiyor zaten." diye konuştu.

"ADINI KOSTAK KOYDUK"

Köpeğin bu şekilde yürümesini sağladıklarını anlatan Köksal, "İmkanım olmadığı için böyle bir sistem düşündüm. Yetkililerden ve hayvanseverlerden ricam, bu hayvana çare olalım. Allah, insan olsun, hayvan olsun kimseyi süründürmesin. Köpeğin adını da 'Kostak' koyduk." dedi.

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