Pazar esnafından CHP önünde protesto

İzmir Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazarı esnafı, CHP Genel Merkezi önünde toplandı.

Ellerinde "Pazarcının borcu yığıldı", "Viyadük sözü nerede" ve "Esnaf ekmeğini halk pazarını istiyor" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına yapılan açıklamalarda, Bornova sınırları içerisindeyken Bayraklı ilçesine dahil olan Özkanlar pazar yerinin 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kapatıldığı belirtildi.

MESAJLA KAPATILACAĞINI ÖĞRENDİLER

Yönetmelik yayımlandıktan sonra kendilerine yeni bir yer verilmesi için herhangi bir çalışma yapılmadığını öne süren esnaflar, pazar yerinin kapatılacağının geçen yılın sonunda telefonlarına gelen mesajla kendilerine bildirildiğini söyledi.

Esnafın protestosu sırasında CHP Genel Merkezi'ne taleplerini dile getirmek üzere giren esnaf temsilcisi Faysal Acar, çıkışta kendisini bekleyen gruba yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATINI UYGULAMADI

Acar, "Özkanlar pazar esnafına yeni yer gösterilmesinin önündeki tek engelin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu olduğunu" öne sürdü. Kocaoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu sorunu çözün" yönündeki talimatını yerine getirmediğini savunan Acar, "İzmir Valiliğince gösterilen yerlerin de Mutlu tarafından onaylanmadığını" iddia etti.

Pazardaki 860 kişinin aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte mağdur olduğunu ifade eden Acar, kapatılan pazar yeri yakınındaki viyadük altının kendilerine tahsis edilmesini istedi. Acar, CHP'li yetkililer ile görüşmeden Ankara'dan ayrılmayacaklarını dile getirdi.

"EKMEĞE UZANAN ELLER KIRILSIN"

Acar'ın açıklamalarının ardından grup bir süre, "Ekmeğe uzanan eller kırılsın" ve "Verilen sözler nerede" şeklinde sloganlar attı.