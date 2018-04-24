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Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

Konya'da, pazar yerinde çıkan tüfek, bıçak ve sopaların kullanılıp 11 kişinin yaralandığı kavganın, 3'ü tutuklu 14 sanığının yargılanmalarına başlandı.

DHA | 24.04.2018 - 07:41..
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Meram ilçesinde geçen yıl 4 Temmuz  günü, Muhacir Pazarı'nda seyyar köftecilik yapan Mehmet Ali Durgut'un yanına Muammer Dönmezer (31) ve amcası Hakan Dönmezer (36) gelip, köfte istedi. Durgut da kendisine yardımcı olan yeğeni Aziz Yeşil'e (34),  ''Daha önce gelip köfte yiyip parasını vermediler. Para almadan köfte verme.'' diye uyarıda bulundu.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

KAVGAYI PAZARCILAR AYIRDI

Yeşil de, parasını almadan köfte vermeyeceğini söylemesi üzerine iddiaya göre Muammer Dönmeze, ‘Nasıl vermezsiniz?' diye tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki pazarcılar müdahale edip ayırdı.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

PAZAR YERİNE DÖNÜP SİLAHLA TARADI

İddiaya göre, Muammer Dönmezer bir süre sonra amcası Hakan ve babası Sedat Dönmezer (52) ile birlikte elinde tüfekle pazar yerinde kavga ettiği bölgeye tekrar geldi.

Muammer Dönmezer, tüfekle rastgele ateş açarak pazarcı Abdulaziz Turan (34), Mücahid Veysel Başoda (27), Suriyeli uyruklu İlyas Halil (21), Ali Sözüan (32),  Bedrettin Güler (32) ve  Ahmet Koçak'ı (32) bacaklarından yaraladı.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

KAÇIP EVE SAKLANDILAR

Kavgada Halil İbrahim Akkuş (36) başından bıçaklanarak, Saim Güler (52) ile saldırganlar Muammer Dönmezer, babası Sedat ve amcası Hakan Dönmezer de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olayda köfteci Mehmet Ali Durgut ve yeğeni Aziz Yeşil yara almadı. Çıkan arbedede yaralanan baba, amca ve oğul da, pazar yerinden uzaklaşıp yakındaki akrabası Sevgi U.'nun (60) evine saklandı. Polis, 3 kişiyi saklandıkları evde gözaltına aldı.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

ÖFKELİ ESNAF GRUBU EVE SALDIRDI

Olayı duyup Sevgi U.'nun evine gelen akrabaları Bahri Urdemir (24), Muammer Dönmezer'e ait üç tekerlekli motosikletin arkasına sakladığı diğer tüfeği alıp pazar yerine gitti, havaya ateş açtı. Orada bulunan pazar esnafı da Urdemir'i, yakalayıp saldırdı. Bahri Urdemir, kalabalığın elinden kurtularak Sevgi U.'nun evine gelip saklandı. Pazar yerindeki kalabalık esnaf grubu, ellerinde tüfek, tabanca ve sopalarla Sevgi U.'nun evine gelip, saldırdı.

Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık evden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan Muammer, babası Sedat ve amcası Hakan Dönmezer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

"KENDİMİZİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Tutuklu 3 kişi ile birlikte olaya karışan tutuksuz Mehmet Ali Turgut, Aziz Yeşil, Halil İbrahim Akkuş, Saim Güler, Bahri Urdemir, Mücahid Veysel Başoda, Ahmet Koçak, İlyas Halil, Bedrettin Güler, Abdulaziz Turan, Ali Sözüa'ın 'Yaralama' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Sanıklardan Muammer Dönmezer, savunmasında, ''Ben mecbur kaldığım için kendimizi savunmak için ateş ettim. Yoksa ateş etme gibi bir niyetim yoktu'' dedi.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

"BURAYI DARMADAĞIN EDECEĞİM"

Mağdur ve sanık olarak ifade veren Mehmet Ali Durgut, "Muammer ve amcası Hakan her hafta tezgaha gelip para vermezlerdi. Bende yeğenim Aziz'e 'Onlar geldiğinde parasını almadan yemek verme' dedim. Bu sırada Muammer tezgaha geldi, 'Nasıl yemek vermezsin' diyerek masa ve tezgahı dağıtmaya başladı. Daha sonra vatandaşlar araya girdi. Muammer, 'Bekleyin, ben size soracağım. Doğanları başınıza yıkacağım. Burayı darmadağın edeceğim' diyerek gitti. Kısa süre sonra kadınlı çocuklu, ellerinde demir sopa, tüfek ve sopalarla geldiler." dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında



Pazarda köfte kavgasının 14 sanığı hakim karşısında

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