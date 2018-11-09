Pazardan aldığı mantarı yedikten sonra öldü

Kocaali Demiraçma Mahallesi'nde kurulan pazardan istiridye mantarı alan Nihat Şahin, eşi Şükran Şahin ile birlikte mantarı pişirip yedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Mantarı yedikten sonra fenalaşan Nihat Şahin, Kocaali Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada mantar yedikten sonra rahatsızlandığını söyleyen Nihat Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı mantardan yiyen Şükran Şahin ise herhangi bir rahatsızlık yaşamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Şahin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.