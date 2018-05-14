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Pazarı satın alıp vatandaşa bedava dağıttı

İstanbul Tarlabaşı Semt pazarına gidenler, bir holding sahibi tarafından tezgahlardaki tüm ürünlerin satın alınıp, alışverişe gelen kişilere ücretsiz dağıtıldığını duyunca şoke oldu.

DHA | 14.05.2018 - 12:11..
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Ramazan’a sayılı günler kala Tarlabaşı semt pazarında dün ilginç anlar yaşandı. Turizm, ilaç, otomotiv, finans gibi alanlarda yatırımları bulunan bir holding, semt pazarında kurulan tüm tezgahlardaki ürünleri satın aldı.

Söz konusu ürünler, alışverişe gelen kişilere ücretsiz dağıtıldı. Ürünlerin dağıtımını da, anılan holdingin burs verdiği üniversite öğrencileri yaptı.

Pazarı satın alıp vatandaşa bedava dağıttı

100 LİRALIK KART VERİLDİ

Pazarda bedava dağıtılan ürünlerin yanı sıra, ihtiyacı olan ailelere, market alışverişi için de 100 liralık alışveriş kartı verildi. Pazara gelen vatandaşlar her şeyin ücretsiz olduğunu görünce tezgahlara yöneldi; ürünler 2 saat içinde tükendi.

Pazarı satın alıp vatandaşa bedava dağıttı

"ONLARA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

Yardımı düzenleyen vakıfın öğrencilerinden Şeyda Medine Bakan, "Vakıf olarak buradayız, halkımıza ücretsiz sebze ve meyve dağıtıyoruz, onlara destek olmak istiyoruz. Bunun yanında 100 liralık market kartı veriyoruz. Geçen yıl da burada yapmıştık ama başka ilçelerdeki pazarlarda düzenliyoruz. Daha çok ihtiyaç sahibi insanların yaşadığı semtlerde yapmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Pazarı satın alıp vatandaşa bedava dağıttı

"AMACIMIZ KÜÇÜK ŞEYLERLE BÜYÜK MUTLULUKLAR ELDE ETMEK"

Yine vakıf öğrencilerinden Ayşe Çalış ise, "Bu yıl da ücretsiz alışveriş şenliği düzenledik. Vakıf olarak amacımız küçük şeylerle büyük mutluluklar elde etmek. Bu amaca ulaştığımızı düşünüyoruz. 100 liralık market alışverişi kartıyla da, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi olduğu için sebze ve meyveye odaklandık. Patates, soğan, erik, çilek, kavun, karpuz tüm sebze ve meyveleri dağıttık." diye konuştu.

7 bin adet 100 tl ‘lik  market kartı dağıtarak kuru gıda alımlarında da katkıda bulunduk.

Pazarı satın alıp vatandaşa bedava dağıttı

Pazarı satın alıp vatandaşa bedava dağıttı




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