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Pedagojik formasyon yerine Öğretmenlik Uzmanlık Programı

Sertifika programı olarak uygulanan "pedagojik formasyon" yüksek lisans programı haline getirilerek, "Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı" şeklinde uygulamaya alınacak.

AA | 24.10.2018 - 03:02..
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan bilgilendirmede, "Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı olarak uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda Yüksek lisans programı eğitiminin içeriği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek.

Uygulama, yüksek öğretim kurumlarının ilgili enstitüleri tarafından il milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek.

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