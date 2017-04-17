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Pedallar Mersin'de çevrilecek

Uluslararası Mersin Bisiklet Turu, 20-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

17.04.2017 - 13:58
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Uluslararası Mersin Bisiklet Turu, 20-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan organizasyona, 5'i yabancı 11 takım katılacak.

Yarışın startı 20 Nisan'da Anamur ilçesindeki Atatürk Bulvarı'ndan verilecek.

Bisikletçiler, 4 etaptan oluşacak turda toplam 588.3 kilometre pedal çevirecek.

23 Nisan Pazar günü sona erecek organizasyonun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. Etap Anamur-Gülnar-Yanışlı 132.7 km 20 Nisan
2. Etap Aydıncık-Mersin 165.2 km 21 Nisan
3. Etap Tarsus-Mersin 146.8 km 22 Nisan
4. Etap Mersin-Mersin 143.6 km 23 Nisan
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