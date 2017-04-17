Pedallar Mersin'de çevrilecek

Uluslararası Mersin Bisiklet Turu, 20-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan organizasyona, 5'i yabancı 11 takım katılacak.
Yarışın startı 20 Nisan'da Anamur ilçesindeki Atatürk Bulvarı'ndan verilecek.
Bisikletçiler, 4 etaptan oluşacak turda toplam 588.3 kilometre pedal çevirecek.
23 Nisan Pazar günü sona erecek organizasyonun etapları ve mesafeleri şöyle:
|1. Etap
|Anamur-Gülnar-Yanışlı
|132.7 km
|20 Nisan
|2. Etap
|Aydıncık-Mersin
|165.2 km
|21 Nisan
|3. Etap
|Tarsus-Mersin
|146.8 km
|22 Nisan
|4. Etap
|Mersin-Mersin
|143.6 km
|23 Nisan