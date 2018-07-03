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Pedofilici Başpiskopos'a hapis cezası

Avusturalya'da pedofiliyi örtbas eden Başpiskopos’a 12 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 11:25..
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Avusturalya’da 1970’lerde yaşanan çocuk tacizini gizlemekten suçlu bulunan Başpiskopos Philip Wilson 12 ay hapisle cezalandırıldı.

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New South Wales eyaletinde beraber çalıştığı rahip James Patrick Fletcher’in kilise korosundaki çocuklara yönelik cinsel tacizini saklamakla suçlanan Adelaide Başpiskopu Philip Wilson pedofili ile alakalı hüküm giyen en yüksek düzey Katolik Kilisesi üyesi oldu.

12 AY HAPİS CEZASI

Davanın yargıcı Wilson’un Kilise’nin itibarını korumak amacıyla taciz suçunu örtbas ettiğini söyledi. Mahkeme davacının iddialarının doğruluğuna kanaat getirirken Başpiskopos 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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