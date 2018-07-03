Pedofilici Başpiskopos'a hapis cezası

Avusturalya’da 1970’lerde yaşanan çocuk tacizini gizlemekten suçlu bulunan Başpiskopos Philip Wilson 12 ay hapisle cezalandırıldı.
EN YÜKSEK ÜYE
New South Wales eyaletinde beraber çalıştığı rahip James Patrick Fletcher’in kilise korosundaki çocuklara yönelik cinsel tacizini saklamakla suçlanan Adelaide Başpiskopu Philip Wilson pedofili ile alakalı hüküm giyen en yüksek düzey Katolik Kilisesi üyesi oldu.
12 AY HAPİS CEZASI
Davanın yargıcı Wilson’un Kilise’nin itibarını korumak amacıyla taciz suçunu örtbas ettiğini söyledi. Mahkeme davacının iddialarının doğruluğuna kanaat getirirken Başpiskopos 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.