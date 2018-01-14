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Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

Aydın Doğan'ın damadı Ali Sabancı'nın sahip olduğu Pegasus'a Hürriyet'ten büyük kıyak.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 10:41..
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Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın iniş sırasında pistten çıkması, hatta uçağın denize ramak kala durması büyük bir haberdir.

Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

Konu damat olunca, Hürriyet haberi gizlemek için elinden geleni yaptı.

Havayolu haberciliğiyle fazlasıyla ilgili olan Hürriyet Trabzon'da 163 yolcunun ölümden döndüğü kazayı neredeyse görmezden geldi. Gazetenin web ve mobil sayfalarında haberi görmek imkansız.

Haberi Google'dan aratırsanız içinde Pegasus geçmeyen satırlarla Pegasus logosuz uçağın fotoğrafından oluşan küçük bir haber görebilirsiniz.

Onu da Pegasus'un damadın şirketi olduğunu bilmeyen tecrübesiz bir gece editörü girmiş olmalı.

Bu satırları okuduktan sonra haberi de yayından alırlar.

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