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PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi, Hollanda'da cami önünde toplanan yüzlerce kişinin yoğun tepkisi üzerine domuz etli mangal partisi eyleminden vazgeçti.

AA | 08.06.2018 - 02:46..
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PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

Kenilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA üyeleri, Rotterdam kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camisi önünde yüzlerce kişinin toplanması üzerine eylemlerini yapmaya gelmedi.

Caminin önünde toplanan yüzlerce kişi, eylemin iptal edilmesi sonrası Türk bayrağı ve Fas bayrağı ile tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

BARIŞÇIL EYLEME HOLLANDALILAR DA DESTEK VERDİ

Kendilerini "Barış için 010" olarak adlandıran bir grup, Hollandalı eski siyasetçi Setkin Sies önderliğinde, PEGIDA'nın eyleminin planlandığı saat öncesinde caminin önündeki kaldırımlara barış ve sevgi ifadeleri yazdı, girişine de çiçekler bıraktı.

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

"HER KESİMDEN DESTEK GELDİ"

Laleli Camisi Başkanı Murat Özyürek, her kesimden insanın camiye destek amaçlı geldiğini ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.

Özyürek, "Komşularımız ve semt sakinleri camimizin etrafına çiçekler koydular. Çocuklarıyla gelerek tebeşirlerle caminin önündeki kaldırıma, yollara barışçıl ve sevgi dolu yazılar yazarak resimler çizdiler. Biz burada komşularımızın hepsiyle güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hiç kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

"BU BİR PROVOKASYONDUR"

Caminin bulunduğu semtte yaşayan Hollandalı Jeroen Dekker, sabah televizyonda tesadüfen karşıt eylemin olacağını gördüğünü belirterek "Gördüğüm zaman hemen buraya destek verilmesi gerektiğini düşündüm. Hangi ırktan ve dinden olursa olsun birbirimize saygılı olmamız gerekir. Bu bir provokasyondur. Ve ben buna tamamen karşıyım." dedi.

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

"CAMİDEKİ İNSANLAR YALNIZ BIRAKILMAMALI"

Başka bir semt sakini Madelon Grant da burada bulunan ve barışçıl eyleme destek verenlerin gücünün görülmesi gerektiğini kaydederek "Camideki insanları tek başına bırakmamamız lazım. Rotterdam'ın her yerinden ve bu semtten gelenlerle birlikte caminin kapısının kim olursa olsun herkese açık olduğunu göstermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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