Pehlevi gelirse bacaklarını kırarız

İran'da günlerdir devam eden eylemler gün geçtikçe büyürken, şiddet olaylarına katlanmalar yaşanıyor. Eylemlerde ismi geçen ve rejim değişimi isteyerek yerine getirilmesi yüksek sesle düşünülen Şahlık rejiminin son temsilcisi Pehlevi, ülkenin önde gelen mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi'nin Cuma hutbesine konu oldu.

"BACAKLARINI KIRAR İDAM EDERİZ"

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi'nin İran'a geri dönmesi için protestolar sırasında atılan sloganlara değinen Hatemi, "Pehlevi atıklarından biri şubatta İran'a döneceğini söylemiş. Bu gibilerine sesleniyorum; gelirseniz bacaklarınızı kırar ardından darağaçlarını hazırlarız." diyerek dedikodulara dahi katlanılamayacağının sinyallerini verdi.

PEHLEVİ TAHTINI GERİ İSTİYOR

ABD'de sözde "sürgün" hayatı yaşayan Pehlevi, konuya ilişkin, Reuters'a demeç vermişti.

İran'da yaşanan sosyal medya ambargosu ve internet kesintilerine ilişkin ABD'li teknoloji firmalarına çağrıda bulunan Pehlevi, "Halk desteklenmeli, iletişim konusundaki problemler ABD'li firmalarca çözülerek protestolar teşvik edilmeli." dedi.