Pekin'de hava kirliliğine karşı havai fişek yasağı

Pekin Halk Kongresi, yaşanan can ve mal kayıpları ile hava kirliliği kaygılarını göz önünde bulundurarak havai fişek, çatapat, torpil ve benzeri eğlence amaçlı yanıcı ve patlayıcı maddelerin yasaklanmasını öngören yönetmeliği yürürlüğe koydu.

ÖZEL ONAY DIŞINDA HAVAİ FİŞEK YASAK

Yönetmeliğe göre, şehir merkezinde havai fişek patlatılamayacak.

Resmi kutlamalar sırasında yetkililerin özel onayıyla patlatılacak olan havai fişeklerin bu yönetmenliğin kapsamı dışında olduğu belirtildi.

KÖTÜ RUHLARA KARŞI HAVAİ FİŞEK ATILIYOR

Ay takvimine göre kutlanan "Çuncie"de (Bahar Bayramı) ülke halkının, havai fişek, çatapat ve torpil patlatma alışkanlığı bulunuyor.

12 hayvanlı geleneksel Çin takvimine göre "yeni yıl" olarak kabul edilen Bahar Bayramı'nda Çinliler, aileleriyle birlikte vakit geçiriyor ve havai fişek atarak "kötü ruhları kovduğuna" inanıyor.

Pekin'deki Bahar Bayramı kutlamaları sırasında atılan havai fişek ve çatapatlar nedeniyle meydana gelen kazalarda son üç yılda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.