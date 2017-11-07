Pelesenk nedir

Hepimiz dillere pelesenk olma deyimini duymuşuz ve en az bir kere hayatımızda kullanmışızdır. Pelesenk olma deyimi, dile takılma ve sürekli tekrar etme durumlarında söylenir ancak neden böyle bir ağacın ismi bu deyime verilmiş olabilir.

ZOR ÇIKAN KOKU DEYİME İSMİNİ VERDİ

Pelesenk ağacının en önemli özelliği içinde barındırdığı ve pelesenk denilen özü, reçinesidir. Bu madde o kadar kuvveti bir kokuya sahiptir ki üzerinden yıllar yıllar dahi geçse de ağacın içine işleyerek kokusu bitmez ve doğal esanslı bir ağaç olarak varlığını sürdürür.

Buradaki ağaçtan çıkmama durumu da deyimimizde dile pelesenk olma, yani dilden düşmeme ile özdeşleştirilmiştir.

PELESENK'İN KULLANIM ALANLARI

Aslında çok sert bir malzeme olan Pelesenk geçmiş dönemlerde gemi tabanlarının altını inşa etmekte kullanılır. Suya dayanıklı olan bu ağaç, içeriğindeki pelesenk adı verilen özütü sayesinde çürümez ve yıllar boyunca varlığını sürdürebilmektedir.

Pelesenk'in kullanım alanı geçmişe göre daha azalmıştır. teknolojinin ilerlemesiyle gemilerde yeni ve kompozit maddeler kullanılmış, Pelesenk hemen hemen o alanda kullanım ömrünü tamamlamıştır. Günümüzde en yayın olarak kullanıldığı alan tesbih ve mobilyacılıktır. Tesbih koleskiyonerleri için değerli bir madde olan Pelesenk'e yaşlılığına göre paha biçiliyor ve kokusuna göre değer veriliyor.