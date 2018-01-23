Pelin Akil: Bebeğimi görmeni çok isterdim

Oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medya hesabından 1,5 ay önce yaşamını yitiren anneannesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Akil, fotoğrafın altına da şunları yazdı:

"Tam 40 gün oldu seni son gördüğümden bugüne anneannem, gittiğinden beri bi garip hallerdeyim. Bir mucize fotoğrafın düşer, bir perde oynar da buralardayım yanındayım dersin diye…

Alzheimer gelip bulmuştu seni uzun zaman önce, tiyatrom olurdu muhakkak bir oyunuma annem getirsin istedim, 'Zor olur onun için,yürüyemez hem anlamaz bir şey' derdi annemler ben yine de ısrarla getirmelerini istedim, iyi ki de istemişim.

Bir şey diyemesen de hep gördüm o gurur duyan izleyişini. Sana yetti mi bilmem ama bana yetti. Oyunumu, evden alınmamı, nikahımı, her anımı gör istedim. Ah bir de Allah verir de bebeğimi görmeni çok isterdim, ama sonu yok onu da görsen torunun torununu görmeni isterdim herhalde.

Neyse çok uzattım iyi ki her anımda yanımdaydın ama seni çok özlüyorum. Pamuk saçlım, güzel gülüşlüm. Seni unutursam kalbim kurusun,seni çok seviyorum."