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Pelin Akil hamile

Ünlü oyuncu ve Instagram fenomeni Pelin Akil'in hamile olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 11:52..
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Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile Pelin Akil, 3 aylık hamile. Çift müjdeli haberi sadece yakın çevresine söyledi.

NAZARDAN KORKUYOR

Karnı belli olmasın diye bol kıyafetler giymeyi tercih eden Pelin Akil'in gazetecilerin görüntü almaması için karnını kapatarak önlem aldığı öğrenildi.

Anıl Altan geçen günlerde bedelli askerlikten faydalanarak Bolu'da 21 gün askerlik yaptı. Pelin Akil eşini "Ayrılık yok, benim yiğidim asker oldu." diyerek askere göndermişti.

Oyuncu Pelin Akil 3 aylık hamile-FOTO GALERİ

Pelin Akil hamile

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