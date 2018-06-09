Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı

7 Haziran'da yapılan genel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye oy veren Pelin Batu'nun o dönemde yaptığı açıklamalar yeniden gündemde.

"AİLECEK HDP'YE VERDİK"

Batu, 7 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Dedem de babam da CHP milletvekiliydi. Sola en yakın olan partilere oy vermişizdir hep. Şimdi ben de dahil tüm ailem HDP’ye oy verdik. İlk defa böyle bir şey oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'da adına açılan sahte hesap üzerinden siyasi paylaşımlar yapılması nedeniyle açıklama yapan Pelin Batu, çok sinirli olduğunu söyledi.

"PİŞMANIM GİBİ ŞEYLER YAZIYORLAR..."

Yaşananları "Sinir bozucu saldırılar" olarak nitelendiren Pelin Batu, şunları söyledi: “Seçime 2 hafta kala bunlar dün hesabımı devreye soktular. 200 bine yakın takipçisi var. Üstünde benim adım ve fotoğrafım var. ‘Ailece HDP'ya oy vermiştim teröristleri beslemişim pişmanım' gibi şeyler yazıyorlar.





"İNANILMAZ SİNİRLERİM BOZULDU"

İnanılmaz sinirlerim bozuldu. Bundan bir kişi bile etkilenirse çok üzülürüm. Bir sürü insan o hesabı takip ediyor. Elimden geldiğince bu hesabın benim olmadığını duyurmaya çalıştım. Kendime yeni bir hesap açtım ki bu sürede oldukça soğumuştum. Benim hesabım ‘PelinBatuoffical'. O kadar patetik bir durum ki 200 bin kişi sahte hesabı takip ederken gerçekten bana ait olan hesabımı topu topu 200-300 kişi takip ediyor. ‘O hesap sahte ben değilim' diyorum ama nasıl kanıtlayacağım? Tehditler gelmeye başladı zaten, ‘bunu da hackleyeceğiz göreceksiniz gününüzü' diye. Çok ucuz ve sinir bozucu saldırılar”

Pelin Batu: Ailecek HDP'ye oy verdik haberi