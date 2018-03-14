Yıllardır hazırlayıp sunduğu içerikleri ağırladığı konuklarla işleyen, izleyiciye bilgi dolu içerik sunan Pelin Çift, sahip olduğu 'sorgular' tarzdaki haliyle en çok izlenen tarih programlarına imza atıyor.

Pelin Çift'in, ciddi bir konu olsa bile ağır bir tarih programını en basit haliyle izlenebilir kılan bu tarzı çoğu zaman ilgiyle takip edilse de, zaman zaman da eleştirilebiliyor.

Pelin Çift Bardakçı'yı konuk etti reyting rekoru kırdı ViDEO

EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARDAN BİRİ OLDU

Pelin Çift'in, birçok tarih programıyla ekranda boy gösteren Murat Bardakçı ile girdiği son diyalog yüzünden sosyal medyadaki bazı kişilerce eleştirilse de, tarzının meyvesini topladı, tarihi konuların işlendiği programını reytinglerde üst sıralara taşıdı.

BİR TARİH PROGRAMI İÇİN REKOR YÜKSELİŞ

Gündem Ötesi 20,03 share, 3,67 reyting oranıyla yayına girdiği geceyi 9. sırada tamamladı, birçok haber bülteni ve diziyi geride bıraktı.