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Pelin Öztekin: Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum

Pelin Öztekin, 4 yıl önce mide ameliyatıyla başlayan zayıflama sürecini anlattı.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 07:22..
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Oyucu Pelin Öztekin, BeStyle dergisinin Wedding eki için objektif karşısına geçti.

"30 KİLOYU KENDİ İMKANLARIMLA VERDİM"

Dergiye röportaj da veren oyuncu, zayıflama süreci hakkında şunları söyledi: “Aslında hiç aklımda olmayan bir değişimdi bu. Çünkü ben kiloluyken de mutlu olan biriydim. Ta ki 27 yaşında bir sabah uyanıp güne 5 tane ilaçla başladığımı fark edinceye kadar. Tiroit, insülin direnci, gizli şeker, hormon düzenleyici derken ‘Daha 27’de bu, ya sonrası?’ dedim kendime. Artık kilomda durdurulamaz bir yükseliş vardı ve bir yola girdim. Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum. 27 yılı yaşayan Pelin’le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe büyüdüm. Mide ameliyatım, bu süre içinde verdiğim 90 kilonun sadece 55-60 kilosuna yardımcı oldu. Kalan 30 kiloyu ‘Hadi kızım bunu da yaparsın’ motivesi ve sporu bir yaşam tarzı haline getirerek verdim. Bu yaz sonunda da operasyon geçirerek karın ve basen bölgemde, zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum.”

HAYALİNİ AÇIKLADI

Öztekin, gelinliğin çocukluk hayali olduğunu ve çıplak ayak yaz düğünü hayal ettiğini söyledi. Yaklaşık bir yıldan beri Berk Uğuz’la birlikte olan oyuncu, “Yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Bundan dolayı bir beklenti oluşmaya başlamış sanırım ama biz daha kendi aramızda evlilik konusuna gelmedik. Şu an beraberliğimizin, yaşımızın, yıllar sonra yakaladığımız bu enerjinin keyfini çıkarıyoruz. İlişkiyi köşeye sıkıştırmaya gerek yok, zamanı gelince zaten her şey kendi kendine şekillenir” dedi.

Pelin Öztekin: Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum

Pelin Öztekin: Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum

Pelin Öztekin: Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum

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