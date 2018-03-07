Esenyurt ilçesinde, bir iletişim firmasının çalışanlarının kullandığı araç yol kenarında park halindeki iken şüpheli bir şahıs aracın yanına geldi. Elinde pembe bir şemsiye olduğu görülen şahıs, etrafı bir süre kontrol etti.

Pembe şemsiyeli hırsızdan güpegündüz soygun ViDEO

CAMI KIRIP ÇANTAYI ALDI

Kimsenin aracın yanına gelmediği fark eden şüpheli adam, araca yaslanırken cebinden çıkardığı cisim ile aracın camını kırdı. İçerisinde evrakların olduğu çantayı çalan şüpheli olay yerine kaçtı. Yaşanan anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇANTA ÇÖPTE BULUNDU

Aracın camının kırılıp içinden çantanın çalındığı gören vatandaşlar polis merkezine giderek şikayette bulundu. Hırsızın çaldığı çantayı bir çöp kutusunda bulan vatandaşlar ise çanta sahibine haber verdi.