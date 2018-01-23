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Pence Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

ABD Başkan Yardımcısı Pence, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal mekân olarak görülen Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.

AA | 23.01.2018 - 17:27..
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti.

Pence Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

DUA ETTİ

Pence, Yahudiler tarafından en kutsal mekân olarak görülen Ağlama Duvarı'nı ziyaretinde Yahudilerin kipasını taktı ve kendisine eşlik eden hahamlardan bilgi aldı.

Ağlama Duvarı'na sağ elini koyarak yaklaşık iki dakika dua eden Pence, Yahudiler gibi dilekler içeren bir notu duvardaki aralıklara yerleştirdi.Pence Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Filistinli aktivistler de Filistin bayraklarının bağlı olduğu balonları Mescid-i Aksa'nın avlusundan havaya bıraktı.

Kutsal alanları ziyaretinde Pence'e İsrailli yetkililer eşlik etmezken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Başkan Yardımcısı'nın yanında yer aldı.

ÖZEL DEFTERE NOT YAZDI

Kısa süreli kutsal mekân ziyaretinde Pence, herhangi bir açıklama yapmadı, Ağlama Duvarı ziyaretçi defterine özel notunu yazdı.

Pence, İsrail ziyaretinin son gününde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelmiş ve "Yad Vaşem" soykırım müzesini de ziyaret etmişti.

Mısır ve Ürdün'ü de kapsayan Orta Doğu turu kapsamında pazar akşamı İsrail'e gelen Pence, bu akşam ülkeden ayrılacak.

Pence Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

AĞLAMA DUVARININ ÖNEMİ

Müslümanlara göre, Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in İsra ve Mirac gecesi Burak adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Pence Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti

Burak Duvarı'nı "Ağlama Duvarı" olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledikleri Süleyman Mabedi'nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 20016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti. İsrail’in tepkiyle karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı. Karar daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

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