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Pence, Ortadoğu'ya ocak ayı ortasında gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ertelenen Ortadoğu ziyaretinin ocak ayı ortasında gerçekleşeceği bildirildi.

Özel Haber | 19.12.2017 - 12:01..
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ABD'nin Kudüsİsrail'e adeta "peşkeş" çekmesinin ardından sayılı zaman geçti, ancak ABD'ye yönelik tepkiler azalmak bir yana durmak dahi bilmiyor. Filistin merkezli eylemler Dünyanın hemen hemen her notasında ABD konsoloslukları önünde gerçekleştirilirken, bu durum ABD'nin dış siyasetinde ağır yaralar açtı.

Pence, Ortadoğu'ya ocak ayı ortasında gidecek

İSRAİL ZİYARETİ ERTELENDİ

Normalde bu ay içerisidne, yıl bitmeden İsrail'e gitmesi beklenen ve barış süreci için İsrail, Filistin, Mısır turu gerçekletirmeyi planlayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu turu yeniden erteleme kararı aldı.

Daha önce de ertelenen programın nedeni bu sefer de "ABD Kongresindeki yeni vergi yasası ile ilgili süreç" olduğu duyuruldu.

İSTENMEYEN ADAM: PENCE

Trump'ın Yardımcısı olan Mike Pence, Mısır İsrail ve Filistin' yönelik bir seyahat planı yapmış, ancak gelen tepkiler programları iptal etmeye yönelik olmuştu.

Zira Pence'nin gideceği her yerde, görüşeceği tüm kurum ve kuruluşlar, pence'yi Kudüs kararından doalyı görmek istemediklerini, bu yüzden de ziyaret talebini reddettiklerini, randevu vermediklerini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 19 Aralık'ta yapacağı ziyaret öncesi Filistin'de istenmeyen adam ilan edilmiş ve başta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistinli yetkililerin Pence ile olan görüşme programlarını iptal ettiği açıklanmıştı. Bunun yanı sıra Mısır'daki El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tawadros'un, Pence ile görüşmelerini iptal ettiği bildirilmişti.

Bu ziyarette Pence'ye kapılarını açan tek ülke de İsrail oldu.

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