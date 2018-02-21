Pence'in Kuzey Kore teması son anda iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pence'in, Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmak için Güney Kore'de bulunurken, Pyongyang'ı nükleer ve balistik füze programlarına son vermeye ikna fırsatını kullanmak istediğini fakat Kuzey Koreli yetkililerin son dakikada görüşmeye katılmama kararı aldığını açıkladı.

"KUZEY KORE FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTEMEDİ"

Nauert, Kuzey Korelilerin fırsatı değerlendirmek istememelerinden üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.

Trump yönetiminden bir yetkili de söz konusu görüşmenin 10 Şubat için planladığını belirtti.

KUZEY KORE GÖRÜŞMEYİ REDDETMİŞTİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, 8 Şubat'ta Güney Kore'de ABD'li yetkililerle görüşmeye niyetlerinin olmadığını, Kış Olimpiyatları gibi bir spor etkinliğini siyasi amaçla kullanmayacaklarını bildirmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, ayın ilk haftası beraberindeki heyetle Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret etmişti.

PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılan Pence, burada Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline yeşil ışık yakmıştı.

Törende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in arka arkaya oturması dikkati çekmişti.