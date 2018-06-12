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Penceredeki Kadın sinemaya uyarlanıyor

A.J. Finn’in New York Times çok satanlar listesinde haftalarca liste başında kalan, 38 ülkede yayımlanan “Penceredeki Kadın”, sinemaya uyarlanan popüler romanlardan olacak.

Özel İçerik | 12.06.2018 - 10:55..
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penceredeki kadın

2019’da seyircisiyle buluşması planlanan filmin yönetmen koltuğunda, Jow Wright var. Wright’ı, Jan McEwan uyarlaması “Kefaret”in ardından Tolstoy yorumu “Anna Karenina” ile yıldızını yeniden parlatmasından tanıyoruz. Filmin senaryosu ise, Tracy Letts’ten.

Penceredeki Kadın sinemaya uyarlanıyor

(Amy Adams)

Başrolde de ünlü oyuncu Amy Adams var…

Penceredeki Kadın sinemaya uyarlanıyor

(A.J. Finn)

PENCEREDEKİ KADIN

Şaşırtıcı ve güçlü, ustaca ve akıcı; Penceredeki Kadın, psikolojik belirsizlikleriyle Hitchcock’un en iyi işlerini hatırlatan zekice ve sofistike bir roman. Gerçekten  oluyorsa paranoya değildir…

Gerçek nedir? Hayal olan nedir? Kim tehlikededir? İpler kimin elindedir? Bu sürükleyici psikolojik romanda hiç kimse ve hiçbir şey göründüğü  gibi değil.

Penceredeki Kadın sinemaya uyarlanıyor

Penceredeki Kadın

A.J. Finn

Çev.: Ozan Erdoğan

Pena Yay.

S.: 528

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