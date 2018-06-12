Penceredeki Kadın sinemaya uyarlanıyor

2019’da seyircisiyle buluşması planlanan filmin yönetmen koltuğunda, Jow Wright var. Wright’ı, Jan McEwan uyarlaması “Kefaret”in ardından Tolstoy yorumu “Anna Karenina” ile yıldızını yeniden parlatmasından tanıyoruz. Filmin senaryosu ise, Tracy Letts’ten.

(Amy Adams)

Başrolde de ünlü oyuncu Amy Adams var…

(A.J. Finn)

PENCEREDEKİ KADIN

Şaşırtıcı ve güçlü, ustaca ve akıcı; Penceredeki Kadın, psikolojik belirsizlikleriyle Hitchcock’un en iyi işlerini hatırlatan zekice ve sofistike bir roman. Gerçekten oluyorsa paranoya değildir…

Gerçek nedir? Hayal olan nedir? Kim tehlikededir? İpler kimin elindedir? Bu sürükleyici psikolojik romanda hiç kimse ve hiçbir şey göründüğü gibi değil.

Penceredeki Kadın

A.J. Finn

Çev.: Ozan Erdoğan

Pena Yay.

S.: 528

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]