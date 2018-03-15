Pencereden atlayan hastanın peşinden doktor da atladı

Bartın'da gece saatlerinde prostat tedavisi nedeniyle 9 Mart'ta Bartın Devlet Hastanesi'ne yatırılan Mehmet Başak, ikinci katta bulunan dahiliye servisindeki odanın penceresinden aşağı atladı.

Odaya gelen refakatçi olan oğlu, babasının yerinde olmadığını görünce hemşireye haber verdi. Pencereden aşağı bakıldığında Mehmet Başak'ın çamaşırhanenin çatısında hareketsiz yattığı görüldü.

DOKTORUN AYAĞI KIRILDI

Doktor Abdullah Baykuş, Mehmet Başak'a müdahale etmek için birinci kattan çamaşırhanenin çatısına atladı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayan doktor Baykuş'un sağ ayağı kırıldı.

Mehmet Başak itfaiyenin yardımı ile çamaşırhanenin çatısından aşağı indirilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor Abdullah Baykuş'un ise kırılan ayağı alçıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.