Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

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Hatay'da 8 terörist öldürüldü

TSK, proje terör örgütü PKK'ya Tunceli'nin ardından bir darbe de Hatay'daki Amanos Dağı'nda indirdi. İHA ve SİHA'lar tarafından tespit edilen teröristlere hava saldırısı düzenlendi.