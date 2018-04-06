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Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

Bolu'da 5 katlı binanın 2 katındaki odanın penceresinden düşen 6 yaşındaki Hakan Günenç yaralandı.

DHA | 06.04.2018 - 21:47..
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19.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Caddede bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Hakan Günenç, annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada yalnız olduğu odanın penceresinden sarktı.

TENTEYE ÇARPTI

Çocuk dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Küçük çocuk düşme esnasında önce binanın zemin katında bulunan bir dükkanın tentesine çarptı.

Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı VİDEO

ÇOCUK KURTULDU

Bu sayede düşme şiddeti azalan çocuk, daha sonra binanın alt kısmında duvarın dibinde bulunan toprağa düştü. Olayı görenler küçük çocuğun mucize kurtuluşu karşısında büyük sevinç yaşadı.

Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

Küçük çocuk, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı



Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

Pencereden düşen çocuğu tente kurtardı

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