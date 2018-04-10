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Penceresinden gelen sese baktı, silahla vuruldu

Adana'da, vurma sesi gelince baktığı pencere camında pompalı tüfekle ateş açılan kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

AA | 10.04.2018 - 08:29..
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Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, evinin pencere camına vurulması üzerine sesin nedenini anlamak için başını uzatan Yaşar T'ye (49), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Penceresinden gelen sese baktı, silahla vuruldu

YÜZÜNE SAÇMALAR İSABET ETTİ

Kendisini geriye atarak saldırıdan kurtulmaya çalışırken yüzüne saçmalar isabet eden Yaşar T. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaşar T, yaralandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil Serviste müdahale edilen yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ZANLI ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinde delil çalışması yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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