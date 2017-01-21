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Pendik-Kadıköy 35 dakikaya iniyor

Tavşantepe'ya kadar uzayan metro hattı ile ulaşım 35 dakikaya inecek.

21.01.2017 - 08:58
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Halen Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek. Seferlere resmen başlayacak 4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor.

Pendik-Kadıköy 35 dakikaya iniyor

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak. Bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak açılış için İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uyarısı yaptı. Açıklamada, “Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik ve Yakacık istasyonlarımız tören sonrasına kadar kapalı olacaktır” denildi.

Pendik-Kadıköy 35 dakikaya iniyor

İSTANBUL METROSUNDAN AÇIKLAMA

İstanbul metrosunun Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik-Yakacık istasyonlarımız 21 Ocak Cumartesi günü tören bitimine kadar kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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