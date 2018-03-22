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Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı

Pendik'te bir binada çıkan yangında, evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Gülbahar Çelik'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

DHA | 22.03.2018 - 17:43..
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Saat 16.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Varlık Sokak'ta meydana gelen yangında, 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

EV ALEV ALEV YANDI

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı.

MİNADA HASAR VAR

Pendik, Tuzla, Kartal ve Kurtköy itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

İşteyken evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Gülbahar Çelik evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Komşuları gözü yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı



Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı

Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı

Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı

Pendik'te 3 katlı binada yangın çıktı

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