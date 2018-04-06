Pendik'te 5 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi Ayçiçeği sokakta yaşayan Filiz ailesinin komşuları, genç çiftin uzun zamandır ailevi problemleri olduğunu söyledi. Sebebi belli olmayan son tartışmada Betül Filiz, kocasını av tüfeğiyle öldürerek 5 çocuğunu arkada bıraktı.

KOMŞUYA ÇIKIP "KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM" DEDİ

Mahalle sakinlerinden Metin A, "Olay akşam 20.00 sıralarında oldu. Kadın bize geldi ve 'abla ben çok kötü bir şey yaptım, kocamı vurdum' dedi. Polisi aradık haber verdik. Kocası aileye rahat vermiyordu." diye konuştu.

GERİYE 5 ÇOCUK KALDI

Olaydan geriye en büyüğü 14, en küçüğü ise 2 yaşında olan 5 çocuk kaldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.